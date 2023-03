Giocano a boxe in casa, ma uno di loro ha un malore: muore 15enne

StrettoWeb

Una serata tranquilla, normale, che però si trasforma in un incubo. E’ accaduto a Genova e, come riporta Ansa, ad avere la peggio è stato un giovane 15enne, morto dopo un arresto cardiaco in seguito a un finto incontro di boxe tra amici. L’episodio è avvenuto sabato sera, al quartiere Castelletto, zona residenziale sopra il centro di Genova.

I 15 amici si sono ritrovati a casa di uno di loro e, tra uno scherzo, una chiacchiera e forse qualche spuntino per cena, hanno cominciato a simulare incontri di boxe senza alcuna violenza. A un certo punto, però, la vittima comincia a sentirsi poco bene, accusa dolore al petto e sviene, sbattendo la testa. Gli amici contattano i soccorsi, che al loro arrivo provano a rianimare il giovane per 40 minuti, ma invano.

“All’inizio pensavamo stessero scherzando – raccontano alcuni vicini – abbiamo sentito le grida di ragazzini e pensavamo a una bravata. Poi abbiamo visto le luci dell’ambulanza e dei carabinieri e abbiamo capito che era successo qualcosa di grave”. I Carabinieri, arrivati sul posto, hanno controllato la casa, escludendo che sia stato fatto uso di stupefacenti. C’era solo qualche bottiglia vuota e i guantoni da boxe. Il ragazzo aveva qualche problema cardiaco, ma non era considerato particolarmente grave. Resta il mistero sulla scomparsa, ma per questo è stata disposta l’autopsia.