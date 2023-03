Fashion, food e Bergamotto per celebrare Gerardo Sacco “Leone d’Oro alla carriera e al merito”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Domenica 26 marzo 2023, al “Teatro F. Cilea”, Il Polo del Bergamotto, i reggini e Reggio Calabria hanno celebrato Gerardo Sacco “Leone d’Oro alla carriera e al merito”. A condurre è stata Eva Giumbo, nota giornalista e speaker TV. La Direzione artistica è stata affidata a Pino Causini, il quale neppure in questa occasione ha tradito la trentennale fama che lo precede.

Ha aperto i festeggiamenti, per la celebrazione dello storico Amico Gerardo Sacco, il presidente del Polo del Bergamotto di Reggio Calabria, il prof. Vittorio Caminiti, il quale ha ringraziato il maestro per quanto si spende per affermare e promuovere il made in Calabria e in particolare il Bergamotto, sostenendo in modo tangibile la sopravvivenza del Museo del Bergamotto di Reggio Calabria.

I saluti istituzionali di apertura, ha fortemente voluto farli, poiché legata da amicizia e affetto, il vicepresidente Giusi Princi, la quale ha manifestato a nome della giunta regionale, parole di gratitudine e apprezzamento al maestro Gerardo Sacco, per aver da sempre, con il suo prestigio e le sue opere, dato lustro alla Calabria, facendo da contrappeso a tutte le nefandezze che da sempre infangano la nostra Terra e i nostri conterranei. Era evidente la forte emozione del maestro Gerardo Sacco, commosso dalle parole della Princi, e dal fatto che, a sua insaputa, con la complicità tra il prof. Caminiti e i suoi collaboratori, è stata recapitata, all’interno del Teatro Francesco Cilea, per l’occasione, la statuetta del “Leone d’oro” consegnato al maestro come riconoscimento “alla Carriera e al merito”.

Da non credere, ma è vero e pure provato dalla testimonianza delle riprese e delle foto, all’esterno del Teatro Cilea, per mancanza di posti, c’erano centinaia e centinaia di persone e fan, i quali speravano di trovare una via tra la folla, per poter entrare all’interno del teatro. Per questo, infatti, per placare gli animi, il direttore artistico, si è visto “costretto” a far uscire le modelle, dalla scalinata principale del Teatro, sfilando fino al marciapiede del Corso Garibaldi.

La serata è andata avanti come da scaletta, con il saluto e il ringraziamento, a nome del comune e della Città Metropolitana di Reggio Calabria, che è stato portato dall’assessore metropolitano Giovanni Latella, il quale da sempre si spende per il mantenimento del Museo a Reggio Calabria, cercando di scongiurare la sua collocazione in altre Città calabresi, che ne hanno dato la disponibilità ad ospitarne la sede, come museo degli “agrumi di Calabria”.

Si è poi entrati nel vivo della Sfilata, il salone e le sue scalinate addobbate da meravigliose composizioni floreali realizzate da Italflores: in questo scenario, spazio alla moda, con capi idilliaci e raffinati, oltre che esclusivi, messi a disposizione dalla boutique “Full Time”. È stato, come da programma, ricordato il 100° anniversario dalla nascita del noto regista Franco Zeffirelli, amico e scopritore della maestosità del maestro Gerardo Sacco. Il ricordo è stato affidato all’Associazione Professionale Cuochi Italiani APCI – con un piatto gourmet “sfilato e realizzato” personalmente dal presidente Francesco Pucci. A seguire, il presidente della APCI provincia RC. Antonella Torcasio, la quale ha realizzato un piatto dedicato alle opere del maestro Gerardo Sacco avente come tematica la sensibilizzazione sulle donne vittime di violenza.

Un momento simpatico è stato quello affidato agli studenti degli Istituti Alberghieri, i quali hanno sfilato, in abiti da lavoro, con in mano oggetti del settore ristorazione, proposti da “La Piana Group”, leader nella fornitura di servizi per la ristorazione e gli alberghi.

Una sfilata unica e originale quella che ha visto gli abiti della stilista reggina “Cheren Hesse”, la quale ha realizzato con stoffe speciali delle vere e proprie opere d’arte.

Ancora una novità, dopo quella degli chef che hanno interpretato “cibo & moda” è stato il momento Fashion Cocktail al Bergamotto “Bergamottata spritz” di Salvatore Friscia, e l”esibizione “freestile”, del noto barman Carmelo Martino, il quale ha utilizzato la speciale attrezzatura da barman, proposta da “La Piana Group”.

Il Gruppo Acconciatori Reggini, conosciuta come GAR, con alla guida Carmelo Cacurri, ha realizzato un grande numero, esibendosi nella realizzazione di particolari acconciature, dimostrando come, con pettini e spazzole, si può cambiare e migliorare l’aspetto di una donna: gli applausi sono stati interminabili.

A fare impazzire la platea e le signore presenti al Cilea sono stati “I gioielli delle celebrità”: il maestro Gerardo Sacco ha voluto personalmente raccontare la sua storia artistica, e le dive che ha incontrato nel suo percorso professionale, al servizio del cinema e del teatro. In sala, c’erano donne che nascondevano le lacrime per le parole toccanti del maestro, che con non poca emozione, ha menzionato gli affetti più cari: la moglie Anna, i figli e i nipoti, i “gioielli” più importanti della sua vita.

Tutti gli abiti e i gioielli sono stati indossati e sfilati rigorosamente e solo dalle modelle di “BergaModel Fashion Academy, con a capo la presidente Tatiana Potapova. Un momento che ha appassionato tutti e che ha visto un forte coinvolgimento del pubblico, è stato quello dei riconoscimenti ed encomi ad autorità e personaggi reggini.

Uno è andato a Giusi Princi, vicepresidente della giunta regionale della Calabria, che per rispetto istituzionale lo indichiamo per primo: a Giusi Princi per essersi da sempre spesa per diffondere la migliore Cultura. In particolar modo sostenendo e tutelando la Cultura del Bergamotto e il Museo a quest’ultimo dedicato, agrume unico al mondo, simbolo di regginità.

A seguire un’altra rappresentante delle istituzioni, Maria Pitasi, persona speciale, impegnata da sempre nella pubblica amministrazione, la quale con garbo, gentilezza e indiscussa professionalità, da sempre, è a fianco di coloro che si adoperano a fare cultura nella Città di Reggio Calabria, cercando di rendere la burocrazia meno tuortuosa e piu accessibile a chi opera. Non poteva mancare un meritato riconoscimento a chi ha reso la serata una grande festa, degna dei più alti scenari di moda italiani, questo è Giuseppe Causini, direttore artistico della BergaModel Fashion Academy, il quale da oltre trent’anni si spende nel campo della moda e dello spettacolo, in Calabria, in Italia e all’estero, sempre con più rinnovati e meritati successi.

Dulcis in fundo ad Eva Giumbo, professionista della comunicazione, la quale con amore, con passione e dedizione si è sempre spesa a sostegno dell’Accademia e del Museo del Bergamotto di Reggio Calabria.

A seguire, la serata si è conclusa al Museo del Bergamotto, all’interno del quale la direttrice Karine Marguerite Thierry ha sapientemente saputo organizzare spazi, cose e persone, per accogliere tutti gli ospiti che, in compagnia del Maestro Gerardo Sacco, degli sponsor, degli artisti e delle modelle di BergaModel Fashion Academy, si sono ritrovati. Un buffet degustazione, realizzato dalla, ormai famosa, Confraternita del Bergamotto e del Cibo di Reggio Calabria, che con a capo il priore Andrea Pustorino, così ha voluto contribuire al sostegno del Museo del Bergamotto.