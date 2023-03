Gerace set di un grande film: le star del cinema ospiti a Hotel San Giuseppe e Palazzo Sant’Anna

StrettoWeb

Gerace è un borgo sospeso nel tempo. Una passeggiata fra i suoi vicoli, lo stile medievale, gli scorci sorprendenti di un paesaggio che fra storia e bellezza tocca le corde più emozionali del cuore. Ogni pietra è scrigno di secolari tradizioni e, se ascoltata, può rivelare un’antica storia in cui immergersi visitando il paese. Sembra quasi di essere protagonisti sul set di un film… quasi?

Gerace: “Il mio posto è qui”

In questi giorni Gerace ospita davvero le riprese di un film. Cittadini, turisti e coppie si fermano ad ammirare le riprese di “Il mio posto è qui”, pellicola prodotta da Orisa produzioni con il sostegno di Calabria Film Commission. La storia, ambientata nella Calabria rurale degli anni ’40, narra le vicende di Marta e Lorenzo, della loro profonda amicizia che sfida i pregiudizi e porta la ragazza a lottare per trovare “il proprio posto nel mondo”.

Il titolo sembra già richiamare Gerace. Quale altro posto si presterebbe a ricreare con tale facilità un’ambientazione lontana ormai quasi un secolo? Inserita la pavimentazione sterrata, sistemati gli oggetti d’epoca ed eliminate le poche contaminazioni di modernità presenti, la troupe è riuscita in poco tempo a ricreare la scenografia dell’epoca: un teatro di posa a cielo aperto fra carri, biciclette, moto d’epoca e costumi sotto la l’occhio attento dei registi Cristiano Bortone e Daniela Porto.

Hotel a 4 stelle… del cinema

Concluse le riprese, a fine giornata, attori e staff si godono le bellezze del borgo e ritornano a riposare negli hotel. Due le strutture che ospitano la troupe del film.

La prima è “Hotel San Giuseppe” (ex Casa di Gianna), antica dimora gentilizia situata nel cuore del centro storico di Gerace. La struttura è stata rinnovata dalla famiglia Multari che ha prestato molta attenzione a mantenere intatta l’atmosfera e le suggestioni del passato. Un hotel raffinato ed elegante, operante da 20 anni nel settore dei matrimoni con servizio di sala e cucina di alto livello, dotato 8 camere aventi ogni comfort al loro interno e una sala ricevimenti che può ospitare fino a 150 persone.

La seconda è “Palazzo Sant’Anna”, un antico monastero del 1344 divenuto hotel 4 stelle, dotato di 10 confortevoli camere con splendida vista mare. Panorama mozzafiato che si può ammirare dallo splendido “Balcone sul Mar Jonio”, una terrazza che si affaccia su 100 km di costa da ammirare sospesi fra cielo e mare. Il luogo ideale in cui passare un weekend di relax o celebrare il proprio matrimonio guardando un orizzonte da cinema.

Nei due hotel alloggiano i protagonisti del film: Ludovica Martino, giovane attrice in rampa di lancio, reduce dai successi di “Skam Italia”, “Lovely boy”, “Il campione”, “I migliori giorni”, “Sotto il sole di Riccione”; e Marco Leonardi, attore di grande esperienza che, dopo l’esordio in “Nuovo cinema paradiso” di Tornatore, è stato diretto da registi del calibro di Robert Rodriguez in “C’era una volta in Messico” e Abel Ferrara in “Padre Pio”.

Ecco, provate a immaginare la reazione della persona a cui racconterete: “sai, sono stato a Gerace, ho alloggiato nella stessa stanza in cui la settimana prima c’era Marco Leonardi, l’attore che ha recitato in ‘Tutti i soldi del Mondo’ di Ridley Scott…”.

