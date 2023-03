Geolier in concerto in Calabria per un’unica data | INFO e PREZZI

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Parte oggi la prevendita dei biglietti per il concerto di Geolier di martedì 8 agosto alle ore 21:30 al Teatro dei Ruderi di Cirella a Diamante, unico concerto in Calabria del suo Il coraggio dei bambini Summer Tour, inserito nella parte estiva di Fatti di Musica, la XXXVII edizione del Festival-Premio del Live d’Autore ideato e diretto da Ruggero Pegna, che si svolge ogni anno in location della Calabria tra le più accoglienti e suggestive dal punto di vista paesaggistico e culturale. L’evento fa anche parte della ricca programmazione d’agosto dello splendido teatro all’aperto diretto da Alfredo De Luca, situato nel cuore dell’area archeologica dell’antica Cirellae, con vista mozzafiato sull’isola di Cirella e l’intera costa tirrenica.

Geolier, il cui vero nome è Emanuele Palumbo, è uno dei protagonisti più attesi della sezione del festival dedicata alla nuova musica italiana e, in generale, dell’estate dei grandi live.

Nato il 23 marzo del 2000 a Napoli, nel quartiere di Secondigliano, è uno degli artisti urban e rap più amati dalla Generazione Zeta. Ha già collezionato 8 dischi di platino e 18 dischi d’oro, a cui si possono aggiungere oltre 1.3 miliardi di streaming audio e video.

Apparso nel 2018 con il brano P Secondigliano, pubblicato in collaborazione con Nicola Siciliano, diventato in poco tempo virale sul web, ha inanellato una serie di successi che lo hanno reso ben presto popolarissimo: da Mercedes a Queen, brano poi remixato da Madman per il suo MM Mixtape Vol.3. Il 18 ottobre 2018 esce Mexico, singolo che anticipa il disco ufficiale. Nel 2019 entra a far parte di BFM Music, la label di Luchè che punta sui talenti campani, collaborando con Emis Killa, sia per il singolo Como Te sia per Montecarlo. Dopo altre esperienze con big del genere, l’11 ottobre 2019 pubblica Emanuele, il suo primo album ufficiale diretto da Dat Boi Dee, in cui sono ospiti Luchè, Gué, MV Killa e Lele Blade. Il 2020 si apre con Superstar, brano in collaborazione con I Desideri e con Fuego, insieme a Neves17 e Lele Blade. Il 12 giugno 2020 è protagonista in M’Manc con Sfera Ebbasta, traccia prodotta da Shablo che diventa una hit virale in breve tempo.

Il 4 settembre 2020 esce Buongiorno, progetto di Gigi D’Alessio che vede la riedizione di alcuni dei suoi brani più celebri in compagnia di diversi artisti della scena campana. Troviamo Geolier nei remix di Comme si femmena, in quello di Comme si fragile e nella title track Buongiorno.

Numerosissimi i featuring: da Lazza a Clementino, Shablo, Coez. Il 16 settembre 2020 esce Botox di Night Skinny, che vede Geolier addirittura in ben quattro brani: Dedication, Giorni Contati, Fake e nella BTX Posse. A proposito di posse track, ad ottobre esce anche quella di Red Bull con la sua partecipazione. Dopo tante collaborazioni, torna a lavorare sui suoi brani, e lo fa pubblicando Chiagne con Lazza, prodotta da Takagi & Ketra e Money. Acqua Tonica di Ernia e Un Altro Show di Shiva sono le uniche due comparse prima dell’attesissimo suo secondo album ufficiale, intitolato Il Coraggio dei Bambini uscito lo scorso 6 gennaio e subito in cima a tutte le classifiche.

Già con Money e con il videoclip del brano, Geolier aveva dichiarato: “nel mio video vedete i bambini del mio quartiere, i loro sorrisi, le loro speranze: loro sono la mia faccia, loro rappresentano la forza, le paure di non farcela e il coraggio di vincere”. Proprio questa idea è alla base del nuovo album pubblicato con la Columbia Records\Sony Music Italy. Le sonorità dei brani sono un po’ old-school, affrontando verità, racconti di vita vissuta e racconti di strada, proprio come piace ai numerosissimi fan dell’artista. I 3000 biglietti disponibili per il concerto dell’8 agosto a Diamante sono in vendita online su www.ticketone.it e nei punti Ticketone (parterre in piedi € 35, gradinata € 42, compreso diritti di prevendita).