StrettoWeb

Genoa-Reggina riapre il campionato di Serie B dopo la sosta per le Nazionali. Umori contrapposti per le due squadre, anche rispetto all’andata. Gilardino ha rilanciato i rossoblu, che ora vogliono fare il vuoto e avvicinare il Frosinone capolista; Inzaghi ha perso otto gare nelle ultime dieci e comincia a guardarsi anche dietro, in attesa di novità sul fronte extra campo. Intanto questa sera StrettoWeb seguirà come sempre il match in diretta, con tutti gli aggiornamenti: formazioni ufficiali, cronaca, commento, tabellino e contenuti post gara.

AGGIORNAMENTI Genoa-Reggina, le formazioni ufficiali Alla fine Inzaghi cambia e passa a 3. Il grande dubbio della vigilia era il cambio modulo o, vista l’indisponibilità di Pierozzi, la conferma della difesa a 4 con Cionek largo e difesa a 3 mascherata. La scelta ufficiale è di una difesa a 3 pura con Bouah a destra, Crisetig per l’acciaccato Fabbian e Menez e Strelec davanti. 3-5-2 anche per Gilardino, che rilancia Coda con Gudmundsson. Genoa (3-5-2): Martinez; Bani, Vogliacco, Dragusin; Sabelli, Sturaro, Badelj, Strootman, Criscito; Gudmundsson, Coda. In panchina: Semper, Aramu, Salcedo, Ekuban, Jagiello, Ilsanker, Frendrup, Matturro, Lipani, Hefti, Puscas, Dragus. Allenatore: Alberto Gilardino. Reggina (3-5-2): Colombi; Cionek, Camporese, Gagliolo; Bouah, Majer, Crisetig, Hernani, Di Chiara; Ménez, Strelec. In panchina: Aglietti, Contini, Liotti, Loiacono, Terranova, Bondo, Fabbian, Lombardi, Canotto, Cicerelli, Gori, Rivas. Allenatore: Filippo Inzaghi. Arbitro: Gianluca Aureliano di Bologna. Assistenti: Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore e Daniele Marchi di Bologna. IV ufficiale: Adalberto Fiero di Pistoia. VAR: Luigi Nasca di Bari. A-VAR: Salvatore Longo di Paola.