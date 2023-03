Gambarie, weekend difficile sulla neve: molti soccorsi della protezione civile | DETTAGLI

StrettoWeb

Il Gruppo comunale con i suoi operatori era proiettato ai prossimi impegni primaverili ed estivi, c’era chi già si vedeva impegnato nelle immancabili emergenze tra giugno e settembre, dopo più di un mese impegnati a dare incessantemente per garantire serenità alle migliaia di persone che nei fine settimana si sono riversate in montagna a godere della copiosa neve, nessuno, a sentire il coordinatore del gruppo comunale Francesco Zadera, prevedeva che anche questo fine settimana sarebbe stato chiamato a ripetersi nel servizio di supporto e assistenza per un ritorno di copiosa neve sul nostro territorio.

Migliaia di persone, che decidono di trascorrere giornate di svago e divertimento e perché no, di sciare nella ridente località turistica invernale di Gambarie e le probabilità di incidente non sono da escludere, spesso si trasformano anche in emergenze che devono essere gestite con celerità e professionalità da una macchina che deve funzionare e funzionare bene.

Questo è la volontà la voglia di fare di una amministrazione lungimirante, desiderosa di dare sempre di più e meglio per garantire sicurezza, spensieratezza e svago nel rispetto delle condivise regole, un ingranaggio di questo progetto è il Gruppo Comunale di Protezione Civile che già nel 2017 è stato voluto dal Sindaco Malara.

Anche ieri il Gruppo Comunale ha avuto il suo bel da fare, tante le automobili rimaste in panne prontamente soccorse dai volontari, tante le richieste di informazioni sulle ordinanze che limitano la viabilità, tantissime le richieste sulla viabilità sicura e sulle condizioni delle strade, non sono neanche mancate le persone che hanno avuto necessita di lumi su come montare le catene o su come toglierle.

In ultimo, e sono le 4 del pomeriggio, un autobus con quasi 50 occupanti quasi tutti giovani e giovanissimi, in difficolta per le forti e insistenti nevicate che imperversavano nei minuti precedenti alla partenza per il rientro e il mezzo si ritrova in località Salto la Vecchia preceduto da una automobile che scivola sulla neve in un tratto in forte pendenza bloccato. Prontamente allertati dai volontari di protezione civile spalaneve e spargisale, un paio di decine di minuti ed il mezzo riprende la marcia con gli addetti del gruppo comunale a fare da battistrada fino al punto in qui la strada e sgombra da neve.

Ordinaria giornata trascorsa in straordinaria dedizione al prossimo per il gruppo comunale di protezione civile di Santo Stefano in Aspromonte.