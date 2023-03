Futsal, l’Ecosistem Lamezia vince sbanca il campo di Casali del Manco

StrettoWeb

Splendida affermazione esterna per l’Ecosistem Lamezia Soccer, che batte 4-2 i padroni di casa del Casali del Manco, nel 21° turno di Serie B di Futsal. Ottima prova di forza per gli uomini di mister Carrozza, che rimontano e surclassano l’iniziale gol del vantaggio avversario siglato da Morrone. La remutada lametina si concretizza nella sua interezza già nella prima frazione di gioco e passa dai piedi e dai gol di Antonio Gerbasi: il 9 Orange firma una splendida doppietta personale che permette all’Ecosistem prima di riequilibrare il match e poi, a 30 secondi dalla sirena, di portarsi avanti.

Nella ripresa, un’altra bellissima doppietta, questa volta messa a segno da Giuseppe Gagliardi, consente agli Orange di accrescere il risultato finale e mettere definitivamente in cassaforte una preziosissima vittoria. Da registrare nella seconda frazione di gioco anche il secondo gol dei locali con Fiore S. 3 punti importantissimi, conquistati in un derby giocato su ritmi notevoli e veramente bello e divertente da vedere. Una vittoria netta e strameritata, che il Lamezia ha conseguito nonostante le assenze e la condizione non ottimale di alcuni calcettisti. Una partita maschia e agguerrita, in cui le compagini in campo si sono affrontate a viso aperto, senza fare sconti a nessuno.

La vittoria consente alle Pantere di riacciuffare il terzo posto del torneo e di riaffermare e consolidare il proprio piazzamento fra le posizioni che contano in classifica. Di seguito il tabellino

CASALI DEL MANCO – ECOSISTEM LAMEZIA SOCCER 2-4

CASALI DEL MANCO: Rota, Fiore E., Romeo, Milano, Potestio. Cuconato, Fortino, Franzé, Fiore S., Leonetti. Allenatore: Cipolla

LAMEZIA: Rotella, Caffarelli, Caminero, Mantuano, Gagliardi. Zerbo, Lo Scavo, Giampà, Gerbasi, Deodato, Patamia. Allenatore: Carrozza