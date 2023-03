I “furbetti” del reddito di cittadinanza: 10 denunce nel crotonese per indebita percezione

StrettoWeb

Il reddito di cittadinanza tiene banco in questi giorni con un acceso dibattito al CdM: il governo vuole sostituirlo con MIA, la misura di inclusione attiva proposta come decreto, ma le tasche degli italiani continuano, almeno per il momento a percepire il RdC come sostegno economico. C’è sempre però, chi fa il furbetto: è il caso di 10 residenti di Isola di Capo Rizzuto, in provincia di Crotone, tutti denunciati per percezione indebita del sussidio in questione. I cittadini, tutti di nazionalità italiana, sono stati scoperti a seguito delle indagini condotte dalle forze dell’ordine in sinergia con il Nucleo Ispettorato del Lavoro.

I percettori avrebbero quindi presentato falsa documentazione e dichiarato dati errati in violazione alla normativa che regolamenta il decreto. Nello specifico, avrebbero omesso la loro reale posizione lavorativa e stato giuridico, per una truffa che ammonta a 110mila euro. Alcuni di loro infatti, si trovavano già in misure restrittive ma riuscivano comunque a percepire il reddito. I 10 sono ora indagati e i Carabinieri hanno richiesto la revoca dei benefici economici illegalmente percepiti.