Frusta la figlia con un cavo perché disordinata: arrestata la madre

La figlia adolescente è troppo disordinata e non aiuta in casa. É bastato questo alla donna 45enne di origine cinese per arrivare a tanto orrore: per rimproverarla, la madre prende un cavo elettrico e la frusta ferendola leggermente. La ragazza, terrorizzata, è scappata a casa della nonna paterna portando con sé i due fratellini più piccoli, per paura che la violenza si ripetesse.

A chiamare il 112 è stata proprio la suocera la quale, preoccupatissima, ha allertato le forze dell’ordine raccontando ciò che le aveva riferito la nipote. I carabinieri hanno quindi raggiunto l’abitazione della madre che, agitata, è stata portata in ospedale per accertamenti. La donna avrebbe confessato di voler solo rimproverare la figlia troppo poco avvezza alla cura della casa, senza alcuna intenzione di farle veramente del male.

La donna, alcune ore dopo, avrebbe fatto irruzione a casa della suocera per riprendersi i figli, al momento affidati a quest’ultima in assenza del padre impegnato all’estero per lavoro. Intervenuti nuovamente i carabinieri, la 45enne è stata arrestata per violazione di domicilio aggravata ed è in attesa di processo con rito direttissimo.