Principio di scabbia al “Giannettasio” di Rossano, scattati i protocolli d’emergenza

Nella mattinata di ieri un episodio bizzarro e alquanto allarmante ha coinvolto l’ospedale “Giannettasio” della località di Rossano, nella città di Co-Ro. Un principio di focolaio di scabbia è stato individuato nel nosocomio rossanese facendo scattare tutti i protocolli di sicurezza previsti. Si è cercato subito di risalire al “paziente zero” individuato nella figura di un soggetto ricoverato da più giorni il quale, presumibilmente, avrebbe infettato anche un infermiere. Il focolaio però non deve destare preoccupazione proprio perché già individuato ed isolato.

Sul posto infatti, è intervenuta l’igiene pubblica dell’Asp di Cosenza che ha messo in atto l’iter da seguire durante le emergenze. Il direttore sanitario dell’Asp, Martino Rizzo, ha infatti dichiarato: “Nessuna preoccupazione o allarme. Siamo intervenuti in tempo su una situazione che negli ospedali è frequente”. La scabbia è una malattia della pelle causata da un piccolo parassita che permette il contagio attraverso il contatto diretto: questa sarebbe quindi la spiegazione dell’infermiere trovato positivo all’acaro in questione, forse infettato durante il quotidiano svolgimento delle attività sanitarie. Il paziente zero è stato comunque isolato e sta bene: seguirà ora una cura prettamente dermatologica ai fini della guarigione.