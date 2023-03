Palmi, tutto pronto per le riprese del film sulla “U.S. Palmese”: si cercano comparse, i profili richiesti

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

A Palmi è tutto pronto per il film sulla “U.S. Palmese”, storica squadra di calcio della città in provincia di Reggio. “Mompracem Film – si legge sul sito di Calabria Film Commission – comunica che, per il film “U.S. Palmese” dei Manetti Bros., le cui riprese si terranno nella città di Palmi a partire tra metà Maggio e metà Luglio, sono state avviate le attività di casting sul territorio della regione Calabria“.

Queste le figure richieste nello specifico:

PROF. MACRI ’: 50\60 ANNI – INTELLETUALE PALMISANO

’: 50\60 ANNI – INTELLETUALE PALMISANO PEPPI MPICCIA : 40\50 ANNI – IL MATTO DEL PAESE, BALBUZIENTE

: 40\50 ANNI – IL MATTO DEL PAESE, BALBUZIENTE MELO FIORINO : 20\35 ANNI – PORTIERE (DEVE SAPER GIOCARE A CALCIO E NUOTARE), BELLA PRESENZA*

: 20\35 ANNI – PORTIERE (DEVE SAPER GIOCARE A CALCIO E NUOTARE), BELLA PRESENZA* MANUELE SURACE *: 20\35 ANNI – CALCIATORE (DEVE SAPER GIOCARE A CALCIO)

*: 20\35 ANNI – CALCIATORE (DEVE SAPER GIOCARE A CALCIO) NINUZZO CANGEMI *: 20\35 ANNI – CALCIATORE (DEVE SAPER GIOCARE A CALCIO)

*: 20\35 ANNI – CALCIATORE (DEVE SAPER GIOCARE A CALCIO) PEPPE REDDOCILI *: 20\25 ANNI – CALCIATORE (DEVE SAPER GIOCARE A CALCIO)

*: 20\25 ANNI – CALCIATORE (DEVE SAPER GIOCARE A CALCIO) DON CECE’ : OVER 40 ANNI – DELINQUENTE DI BUONA FAMIGLIA

: OVER 40 ANNI – DELINQUENTE DI BUONA FAMIGLIA ANTONIO LAGANA’ : OVER 50 ANNI – ARCHITETTO DONNAIOLO

: OVER 50 ANNI – ARCHITETTO DONNAIOLO GIOVANNI PUGLIESE: 35 ANNI – BELL’UOMO, IMPRENDITORE ELEGANTE

Gli interessati possono inviare la candidatura CON FOTO E VIDEO DI PRESENTAZIONE E\O SHOWREEL entro il giorno 8 MARZO 2023 solo a U.S.PALMESE@GMAIL.COM. Specificare anche nome, cognome, età, residenza, contatto telefonico e email.

I candidati idonei verranno ricontattati per un provino dal vivo nel mese di Marzo nella città Palmi. *SE POSSIBILE INVIARE ANCHE MATERIALE DOVE GIOCANO A CALCIO