Festa della donna: celebrata la giornata con la “Mimosa d’Argento”

In occasione della “Festa della Donna”, Confcommercio, Confindustria, Cna e Confartigianato anche per il 2023 hanno celebrato la giornata con la “Mimosa d’Argento”, alla presenza delle Istituzioni locali, per omaggiare il riconoscimento a cinque donne imprenditrici che si sono distinte in modo particolare nei settori del Commercio, dell’Industria e dell’Artigianato e a quattro donne impegnate con amore per il bene della nostra Città.

Presente, una delegazione del CDA della Comunità Patrimoniale “Scalinata Monumentale di via Giudecca” convocata per ricevere il riconoscimento e per condividere questo momento di gioia assieme alle donne presenti, nell’ambito dell’incontro “Imprese e Società: il Presente è donna”.