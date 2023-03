Festa del Medico 2023: al via l’Oscar della medicina messinese

StrettoWeb

Al via la macchina organizzativa dell’Oscar della medicina messinese che ha l’obiettivo di premiare medici e odontoiatri della città e della provincia che saranno scelti dagli utenti grazie ad un sistema di segnalazioni, nomination stile Academy Award e televoto. Il concorso, che quest’anno giunge alla terza edizione, sarà presentato in conferenza stampa venerdì 17 marzo alle ore 9.30 nell’auditorium dell’Ordine dei medici (via Bergamo, 47).

Ad illustrare i dettagli del regolamento e lanciare la prima fase della competizione saranno il presidente Giacomo Caudo, la vicepresidente Francesca Granata e il consigliere segretario Salvatore Rotondo, coordinatore della Giuria, composta dai delegati delle principali realtà ospedaliere pubbliche e private del messinese coinvolte nell’organizzazione.