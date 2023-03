Fedez e Ferragni, il divorzio e la malattia: Fabrizio Corona svela cosa sta accadendo

StrettoWeb

Fabrizio Corona, che per anni ha dominato il mondo del gossip italiano in quanto paparazzo più attivo in Italia, ha rivelato alcune sue presunte notizie in merito alla crisi, anch’essa presunta, dei Ferragnez. La crisi matrimoniale dei Fedez e Chiara Ferragni, della quale si parla ormai dalla fine del Festival di Sanremo e che, secondo alcuni, sarebbe stata indirettamente smentita da una storia Instagram pubblicata da Fedez venerdì 3 marzo, resta un mistero.

Oggi, le novità. Fabrizio Corona ha raccontanto su un canale Telegram la sua versione della vicenda. “Dopo la bufera post Sanremo, le acqua in casa Ferragnez si sono tutt’altro che calmate. Chiara Ferragni è sempre più propensa a chiedere il divorzio. In tutto ciò a farne le spese è la salute mentale di Fedez, apparso balbuziente in recenti apparizioni, sintomo dovuto ad un disturbo depressivo per le pressioni sentimentali che sta subendo” ha riferito Corona. Quel che è certo, allo stato attuale, è che Fedez e Chiara Ferragni non si sono più fatti vedere insieme dopo il festival della canzone italiana.

Corona, nelle sue rivelazioni, parla anche della vicenda della serie “The Ferragez 2”, che dovrebbe uscire a breve. “La vicenda è complessa in quanto con Amazon è prevista da contratto una nuova stagione della serie Ferragnez e, allo stato attuale, rischia di sfumare tutto“, racconta l’ez paparazzo. “Ecco spiegati i motivi della poca presenza sui social di Fedez, che da una parte deve fronteggiare la situazione familiare e dall’altra ha la pressione degli impegni lavorativi“.

La balbuzie di Fedez e Selvaggia Lucarelli

Di recente, inoltre, ad inveire contro Fedez è arrivata anche Selvaggia Lucarelli. Il rapper, in un concitato video di risposta alla giornalista/soubrette si era mostrato molto agitato e con problemi di balbuzie. Lui stesso si era scusato sui social con i suo followers. In questi giorni, intanto, era stato visto insieme alla moglie da un paparazzo a Casa Cipriani.

Oggi, l’ennesimo attacco della Lucarelli sempre a Fedez. Il rapper infatti, che si è detto malato, non ha testimoniato al processo bis per la strage dell’8 dicembre 2018 davanti al “Lanterna Azzurra Clubbing” di Corinaldo, in cui prima di un concerto di Sfera Ebbasta morirono sei persone, tra cui 5 giovanissimi fan. L’artista milanese non si è presentato in tribunale e ha inviato un certificato medico. E’ la seconda volta che Fedez non si presenta al processo. La volta scorsa aveva presentato un legittimo impedimento, come Sfera Ebbasta, anche lui chiamato dalla procura di Ancona a testimoniare. Il processo bis, in corso al tribunale di Ancona, affronta le presunte irregolarità relative al rilascio ai gestori del locale delle autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli aperti al pubblico e dei sistemi di sicurezza. E la Lucarelli ha colto l’occasione per punzecchiarlo intimandogli di prendersi le proprie responsabilità.

Difficile capire cosa stia succedendo a Fedez e se ci sia un divorzio in vista. Ci vorrà altro tempo per capire se davvero Chiara Ferragni ha deciso di lasciarlo e soprattutto perché.