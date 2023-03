Fed: Powell, per alcune banche serie difficoltà ma tutti i depositi al sicuro**

StrettoWeb

Roma, 22 mar. – (Adnkronos) – “Nelle ultime due settimane sono emerse gravi difficoltà in un numero ristretto di banche. La storia ha dimostrato che problemi bancari isolati, se non affrontati, possono minare la fiducia verso le banche sane e minacciare la capacità del sistema bancario nel suo insieme di svolgere il suo ruolo vitale nel sostenere il fabbisogno di risparmio e credito di famiglie e imprese. Ecco perché in risposta a questi eventi, la Federal Reserve, in collaborazione con il Dipartimento del Tesoro e la FDIC, ha intrapreso azioni decisive per presentare l’economia statunitense e rafforzare la fiducia del pubblico nel nostro sistema bancario. Queste azioni dimostrano che tutti i risparmi dei depositanti nel sistema bancario sono al sicuro”. Lo afferma il presidente della Federal Reserve aprendo la conferenza stampa dopo la riunione del Fomc che ha rialzato i tassi di 25 punti.