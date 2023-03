F1, anno nuovo e Verstappen vecchio: trionfa lui alla prima in Bahrain, incubo Leclerc | CLASSIFICA

StrettoWeb

Sono passati 105 giorni dall’ultima gara del Mondiale 2022 che ha incoronato Max Verstappen, campione in back to back, certificandone definitivamente lo status di superstar e uomo da battere. Sono passate 15 settimane fatte di attese, speranze, cambiamenti, presentazioni e test. Tutto per arrivare al primo weekend di marzo, l’inizio di una nuova stagione di Formula 1!

Un fine settimana caldissimo passato con il rombo dei motori delle monoposto nelle orecchie. Quanto ci siete mancate! E a proposito di nostalgia, i primi brividi sono arrivati da Fernando Alonso, campionissimo decisamente poco incline a lasciare spazio al nuovo che avanza: sorprendente nelle libere, lo spagnolo si è piazzato 5° in qualifica davanti alle Mercedes di Hamilton e Russell. Davanti a lui la coppia Ferrari, in ripresa dopo un venerdì non esaltante e soprattutto l’accoppiata Red Bull con Verstappen che firma la prima pole, giusto per ricordare a tutti chi è il campione in carica.

La domenica si azzera tutto. Si accendono i semafori, piede giù sull’acceleratore e si comincia a fare sul serio. A Sakhir, Bahrein, teatro della prima tappa del Mondiale, è spettacolo puro. Doppietta Redbull. La prima vittoria stagionale porta la firma di Verstappen. Il pilota della Red Bull si impone nel primo appuntamento della stagione davanti al compagno di scuderia Perez e a un super Alonso, il quale completa il podio. Esordio stagionale da incubo per Leclerc, costretto al ritiro per un sospetto problema alla power unit, mentre l’altra Ferrari di Sainz è 4ª. Hamilton finisce subito dietro, 5°.

Così l’ordine di arrivo odierno:

Verstappen (Red Bull) Perez (Red Bull) Alonso (Aston Martin) Sainz (Ferrari) Hamilton (Mercedes) Stroll (Aston Martin) Russell (Mercedes) Bottas (Alfa Romeo) Gasly (Alpine) Albon (Williams) Tsunoda (AlphaTauri) Sargeant (Williams) Magnussen (Haas) De Vries (AlphaTauri) Hulkenberg (Haas) Guanyu (Alfa Romeo) Norris (McLaren)

Classifica Piloti

Verstappen (Red Bull) 25 Perez (Red Bull) 18 Alonso (Aston Martin) 15 Sainz (Ferrari) 12 Hamilton (Mercedes) 10 Stroll (Aston Martin) 8 Russell (Mercedes) 6 Bottas (Alfa Romeo) 4 Gasly (Alpine) 2 Albon (Williams) 1 Leclerc (Ferrari) 0 Norris (McLaren) 0 Ocon (Alpine) 0 Magnussen (Haas) 0 Tsunoda (AlphaTauri) 0 Zhou (Alfa Romeo) 0 De Vries (AlphaTauri) 0 Hulkenberg (Haas) 0 Piastri (McLaren) 0 Sargeant (Williams) 0