Il tragico episodio è accaduto nel comune di Sant’Urbano, in provincia di Padova, poco prima delle 8 di stamattina. Una violenta esplosione ha letteralmente squarciato l’appartamento in cui vivevano in 4, marito e moglie con due figli. Un boato ed una coltre di fumo nero hanno ricoperto l’intero quartiere, creando scompiglio nella tranquillità della domenica mattina. La donna, Alina Crenicean di 37 anni, è rimasta coinvolta nell’incendio mentre il marito ed i due figli sono scampati alla morte fuggendo dall’abitazione.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno iniziato subito a domare le fiamme, mentre una squadra di soccorritori muniti di autorespiratore sono entrati nell’appartamento per cercare la donna la quale, però, era già morta. Il corpo è stato portato fuori ed il medico ne ha dichiarato il decesso; gli altri familiari, invece, sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Secondo le prime indiscrezioni, l’esplosione sarebbe stata causata da una fuga di gas. Le forze dell’ordine sono ancora sul luogo dell’accaduto per le operazioni di bonifica e per determinare la causa esatta dell’incendio.