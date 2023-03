Escursionista dispersa nel Pollino: ritrovata grazie ad un SMS

StrettoWeb

L’episodio è accaduto stamattina a San Sosti, una piccola comunità nella provincia di Cosenza. Una donna del posto, di 43 anni, ha deciso di fare una piccola escursione lungo la gola del fiume Rosa, nel Parco Nazionale del Pollino. L’escursionista ha lasciato casa alle 10:30 di stamattina ma, ben presto, si sarebbero perse le sue tracce. Il parco nasconde zone impervie e ricche di vegetazione, pertanto la donna ha perso l’orientamento allontanandosi dall’itinerario prestabilito.

A ritrovarla, in tempi relativamente brevi, è stato il Soccorso Alpino grazie all’attivazione dell’SMS Locator: si tratta di un sistema di geolocalizzazione che permette di rintracciare la posizione grazie alla risposta ad un messaggio inviato dai soccorsi sul cellulare. La donna quindi, è stata velocemente raggiunta dagli operatori che l’hanno riportata in salvo vicino al Santuario del Pettoruto attiguo a San Sosti. Non sono stati necessari interventi di tipo medico.