L’emergenza migranti non si arresta e, come un fiume in piena, travolge le coste joniche calabresi. Una nuova ondata di migranti è sbarcata questa notte al porto di Crotone: l’imbarcazione è arrivata dopo la mezzanotte e conteneva almeno 500 persone, già portate tutti in salvo. Il barcone, un peschereccio vecchio e malandato, era stato già avvistato dalla Guardia Costiera la quale, grazie a tre motovedette, lo ha scortato evitando la tragedia; il mare infatti, agitatissimo, ha registrato una forza 6, una situazione troppo pericolosa per un’imbarcazione in pessime condizioni e stipato di persone.

Secondo i primi riscontri, i migranti sbarcati sarebbero solo uomini ed alcuni minori, provenienti quasi tutti dall’Afghanistan. Per aiutare le operazioni di sbarco, è stato necessario l’intervento del rimorchiatore ‘Alessandro Secondo’ di Crotone che si è affiancato al peschereccio “prendendolo a pacchetto” e scortandolo fino al porto. Al momento i migranti sostano al centro di accoglienza Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto in attesa di disposizioni.