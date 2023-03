Elezioni comunali 2023: a Casali del Manco il PD sceglie Francesca Pisani

StrettoWeb

Ieri, domenica 26 marzo, si è tenuta l’Assemblea degli iscritti del circolo PD Casali del Manco che, alla presenza del Presidente Provinciale Maria Locanto, in un clima costruttivo, ha deliberato la scelta del candidato a Sindaco che guiderà la coalizione di centro-sinistra alle prossime elezioni amministrative, la dott.ssa Francesca Pisani già Assessore uscente della Giunta Martire. La candidatura di Francesca Pisani è venuta fuori da un percorso politico avviato dal segretario del PD locale, Bruno Bonaro, caratterizzato da un confronto con le forze politiche del centro-sinistra presenti sul territorio.

Tra le forze che hanno sostenuto questo percorso c’è il Movimento Presila Unita (MPU), il principale artefice della fusione dei comuni, che ha già amministrato questo Ente nei passati cinque anni con il PD, che si è più speso politicamente per il tavolo di centro-sinistra. La discussione è stata introdotta dal Segretario Bonaro, immediatamente dopo anche il Consigliere Provinciale del PD, Fernando De Donato, ha ripercorso le diverse tappe del percorso politico del centro-sinistra a Casali del Manco. Il Segretario Bonaro e il Capogruppo De Donato hanno ribadito, con forza, la necessità e l’importanza di una candidatura unitaria rappresentativa di rinnovamento ed innovazione nel solco tracciato dall’esperienza amministrativa in corso.

Diversi gli interventi e stimolante il dibattito all’interno del circolo, a dimostrazione del valore del percorso che il Partito Democratico – con chiarezza e con i tempi necessari, senza accelerazioni forzate – ha portato avanti, arrivando alla sintesi di una candidatura unitaria, radicata nel territorio e aperta alla città, a tutte le forze progressiste, ai movimenti, alle associazioni. “ È tempo per il PD di proseguire il cammino rimanendo uniti, fianco a fianco, per poter così dare a Casali del Manco una amministrazione giovane, capace, competente, in grado di cogliere le sfide che i prossimi anni avremo davanti a noi. Oggi, come ieri, il Partito Democratico di Casali del Manco è in campo per difendere i diritti e le conquiste di una comunità che merita tutto l’amore e l’impegno che questo partito ha dimostrato, in questi anni, di essere capace di mettere in campo”.

Queste ultime sono le dichiarazioni a caldo della candidata a Sindaco Francesca Pisani: “Accetto con responsabilità, consapevole di dover e voler rappresentare un’idea di città plurale e progressista, capace di guardare al futuro con coraggio ed ottimismo. Tutti insieme abbiamo la possibilità di portare avanti un percorso politico comune e unitario, abbiamo l’opportunità di scrivere una pagina nuova. Un capitolo importante che elaboreremo perché conosciamo a fondo questa città, le sue potenzialità e i suoi punti di debolezza”.