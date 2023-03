Editoria, Schifani: “auguri di buon lavoro a Di Betta, neo presidente della Fed”

StrettoWeb

“Desidero rivolgere le mie più sentite congratulazioni e auguri di buon lavoro a Sebastiano Di Betta, nominato all’unanimità nuovo presidente della Federazione editori digitali. Sono certo che le sue competenze nel settore potranno sostenere l’informazione digitale, quindi tutte le notizie che leggiamo quotidianamente sul web”. Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

“È ormai acclarata l’importanza dell’informazione on line in un mondo che guarda sempre più al digitale. Gli editori hanno un ruolo fondamentale nel rapporto tra una informazione corretta e qualificata e gli utenti, che sono poi i fruitori finali delle notizie, in particolare i giovani che sono coloro che si informano soprattutto attingendo notizie dal web attraverso cellulari e tablet”, conclude Schifani.