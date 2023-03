Donne, l’associazione UNIxME ha donato piante di mimose all’Università di Messina

StrettoWeb

In occasione della festa della donna, l’Associazione UNIxME ha donato all’Università degli Studi di Messina delle piante di mimosa insieme ad una targa celebrativa in memoria delle donne che hanno contribuito al progresso scientifico e sociale nel mondo. Il Presidente dell’Associazione UNIxME, Andrea Faraone, ringrazia il professore Giovanni Moschella, Prorettore Vicario, la professoressa Giovanna Spatari, Prorettrice al Welfare e alle politiche di genere ed il Senatore Accademico, Emanuele Faraone, per aver partecipato a questa iniziativa rappresentando l’Università degli Studi di Messina durante l’incontro. Il segretario dell’Associazione UNIxME, Federico Fallico, ed il Tesoriere dell’Associazione UNIxME, Simona Gemellaro , ringraziano l’intera comunità studentesca e i membri dell’Associazione UNIxME che hanno contribuito alla riuscita di questo evento.