Domenico Capomolla è il nuovo direttore dell’Agenzia per la sicurezza di strade e ferrovie

Il Consiglio dei ministri riunitosi il 28 marzo 2023 (Seduta n. 26), sotto la presidenza del Presidente On. Giorgia Meloni. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Dott. Alfredo Mantovano, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Sen. Matteo Salvini, ha – tra l’altro – deliberato il conferimento dell’incarico di Direttore dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) all’ingegner Domenico Capomolla. L’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico ed ha il compito di promuovere la sicurezza e vigilare sulle infrastrutture ferroviarie, stradali e autostradali e sugli impianti fissi.

L’Ing. Domenico Capomolla nato a Vibo Valentia il 13/06/1959, dopo aver conseguito il diploma di Maturità Scientifica al Liceo “Niccolò Copernico“ di Vibo Valentia, si è laureato nel 1983 in Ingegneria civile – indirizzo trasporti – all’Università Federico II di Napoli e nel 1984 ha conseguito l’Abilitazione alla professione di ingegnere. L’ing. Domenico Capomolla, che prende il posto di Direttore ANSFISA, già ricoperto dall’ing. Domenico De Bartolomeo (in carica fino a gennaio 2023), ha svolto servizio con la qualifica di Funzionario Tecnico dal 1984 ad agosto 1997 presso Italposte SpA ( Gruppo IRI) di Trento e da settembre 1997 a ottobre 2003 presso ANAS di Venezia. Successivamente da Dirigente Tecnico ANAS ha prestato servizio a Palermo, Venezia e Bologna e da ultimo, sempre a Bologna, è stato Dirigente titolare dell’Ufficio Ispettivo territoriale dipendente dalla Direzione Generale per le Strade ed Autostrade del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile.