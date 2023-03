Una domenica al Museo: grande successo a Reggio Calabria per le meraviglie della Magna Grecia

StrettoWeb

Grande successo di pubblico per la prima domenica del mese al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, con ben 2.336 visitatori, attratti anche dalle varie esposizioni temporanee offerte dal MArRC.

Un apprezzamento che supera i confini del Museo, ampliato dalla suggestiva mostra sui Bronzi di Riace che il direttore Carmelo Malacrino ha curato alla Galleria dell’Accademia di Firenze, dove le magnifiche fotografie di Luigi Spina evocano un affascinante dialogo con il maestoso David di Michelangelo.

«Il flusso continuo di visitatori in questa prima domenica di marzo – dichiara Malacrino – conferma il profondo legame che si è consolidato tra il MArRC e la comunità del territorio. In attesa dell’inizio della stagione turistica, infatti, tanti i Calabresi e in particolare i Reggini che sono tornati una volta ancora al Museo, non solo per ammirare i Bronzi di Riace e di Porticello, ma richiamati anche dalle tante esposizioni temporanee che ne arricchiscono l’offerta culturale. Un successo che si ripete anche a Firenze, dove i Bronzi di Riace furono esposti per la prima volta e dove oggi ritornano grazie alla mostra fotografica allestita alla Galleria dell’Accademia. Una straordinaria opportunità di promozione, resa possibile dalla stretta collaborazione con la direttrice Cecilie Hollberg e con il suo staff, che ringrazio».