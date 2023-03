La scrittrice reggina Domenica Cosoleto presenta il suo romanzo “Tempeste fragili”

StrettoWeb

La scrittrice reggina Domenica Cosoleto venerdì 31 marzo 2023, alle ore 18.40, presenta il suo romanzo “Tempeste Fragili”, pubblicato dalla Ferrari Editore, presso lo Spazio Open a Reggio Calabria. Insieme all’autrice, Gianni Vittorio, (postfatore del libro), Sebastiano Impalà (poeta/scrittore), Rosa Calabrò (psicologa) e Anna Maria Ardito (naturopata psicosomatica). Introduce Salvatore Cucinotta, vice presidente dell’associazione Fahrenheit 451 che ha organizzato l’evento in sinergia con il Kiwanis Club di Reggio Calabria e Radio Antenna Febea.

Il romanzo, come si legge nella sinossi, “è la storia di un paradiso perduto e mai trovato, una riflessione sul dolore, una cicatrice interiore che pulsa tra le anime di due giovani protagonisti che s’incontrano e si raccontano, sotto i colpi di un destino denso di eventi difficili e spesso scioccanti. Un lungo racconto che fa percepire i disagi, a volte impercettibili, di qualunque vita cresciuta tra ostacoli e spine. Un gioco delle parti che confluisce nella lotta di cercare di esistere, nella scelta di chi essere. Con un linguaggio leggero e delicato, l’autrice accende i riflettori sulla forza e la vulnerabilità dell’adolescenza. Non mancano temi come le violenze domestiche, il bullismo e i disturbi alimentari, di cui non si parla mai abbastanza”. Il libro, nel 2022, ha vinto il Premio Letterario Apollo, ideato da Natalia Spanò, riservato alle opere inedite di narrativa proposte da case editrici”.

Domenica Cosoleto, scrittrice, pittrice, giornalista pubblicista, nasce e vive a Reggio Calabria, dove si è diplomata all’Accademia di Belle Arti. Filo conduttore della sua ricerca letteraria e artistica è il dissenso contro la violenza e le ingiustizie, attraverso una delicata narrativa del dolore. “Tempeste fragili” è il suo secondo romanzo.