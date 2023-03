Domani l’ultima giornata del “I Torneo dello Stretto Juventus Academy Italia”

StrettoWeb

Si conclude domani, domenica 19, l’ultima giornata del “I Torneo dello Stretto Juventus Academy Italia”, patrocinato dal Comune, la cui presentazione è avvenuta oggi, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Zanca, alla presenza del Sindaco Federico Basile. All’incontro con i giornalisti, moderato dal giornalista Francesco Casicci, hanno preso parte l’Assessore con delega alle Politiche Sportive Massimo Finocchiaro, l’Esperto comunale Francesco Giorgio, il Direttore dell’attività di base ed Academy Italia Juventus Football Club Luigi Milani e il Presidente ASD Fair Play Messina Guido Pecora.

“Ringrazio tutti i presenti, – ha dichiarato il Sindaco Basile – in particolar modo l’Academy Juventus e la società Fair Play, che, insieme al Comune di Messina, hanno organizzato una manifestazione calcistica di livello assoluto per il settore giovanile, e sono certo che da questo evento si trarrà spunto per nuove ed altrettanto interessanti iniziative. Lo sport deve essere inteso non solo come veicolo agonistico, ma anche portatore di valori sociali e culturali. Per tale ragione costituisce un punto fondamentale del nostro percorso amministrativo”.

L’Assessore Finocchiaro, durante il suo intervento, ha illustrato le attività poste in essere dal suo Assessorato, spiegando che “Come Amministrazione comunale abbracciamo tutte le manifestazioni sportive organizzate in città, dimostrando quanto apprezziamo e condividiamo queste iniziative perché lo sport, e nella fattispecie il calcio, è fonte di salute, ma anche di crescita, aggregazione e quindi stile di vita. Grazie ad alcuni fondi, stiamo intervenendo sugli impianti sportivi per migliorarli e in alcuni casi ripristinarli perché percepiamo il desiderio di sport in città e a sua volta il turismo sportivo è anche fonte di crescita per il tessuto economico cittadino”.

Su quest’ultimo punto si è soffermato il Presidente della Fair Play Messina Pecora, sottolineando che “Questa manifestazione, tra giovani calciatori, famiglie e accompagnatori, ha creato un movimento di mille persone, provenienti da tutta Italia. Ringrazio tutti coloro, dall’Amministrazione comunale e dall’Università di Messina all’Academy e alle società calcistiche, che a vario titolo hanno preso parte alla realizzazione di questo evento”.

Il Direttore dell’attività di base ed Academy Italia Juventus Football Club Milani si è soffermato invece “sul buon valore tecnico espresso dalla manifestazione calcistica e sull’importanza di associarlo anche ad una buona istruzione scolastica, perché calcio e scuola sono due aspetti che devono camminare a braccetto nella crescita dei giovani calciatori”.

Il torneo giovanile, riservato alle categorie 2010, 2011 e 2012, autorizzato dalla Figc, ha preso il via ieri, venerdì 17. Sono 41 le squadre partecipanti, provenienti da sette regioni differenti: Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Toscana, Lombardia e Piemonte, che si affrontano nei campi della Cittadella Sportiva Universitaria, dell’Ambiente Stadium e del Fair Play Cristo Re.

La prima edizione dell’evento sportivo, promosso a Messina, rientra nell’ambito del progetto nazionale Juventus Academy finalizzato a portare i colori, il metodo e i valori della squadra bianconera in tutto il mondo ed a quanti più ragazzi possibili, proponendo loro sia l’insegnamento e lo sviluppo delle capacità calcistiche che la formazione educativa.