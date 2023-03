Manca l’acqua a Reggio Calabria, un cittadino esasperato: “sono schifato”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Un cittadino di Reggio Calabria esasperato ha scritto alla redazione di StrettoWeb per esprimere tutto il proprio disappunto sulla mancanza di acqua nella zona Nord della città. “Dopo aver patito appena 3 giorni fa oltre 24 ore la mancanza d’acqua, senza avviso o informazione alcuna, oggi siamo di nuovo a secco. L’Amministrazione pubblica tace, anzi è inesistente. Gente malata, persone anziane, bambini piccoli , neonati: non gliela frega un nulla a nessuno. Che vadano a casa tutti questi incompetenti che ci amministrano. Vergogna! Vergogna ! Vergogna”.

“È impossibile che una storia che si ripete con cadenza bisettimanale sia frutto di sfiga o casualità. Evidentemente le toppe che ci mettete dopo un guasto sono peggio delle pezze. Spero che la Procura d’ufficio denunci chi di dovere per interruzione di pubblico servizio essenziale alla salute ed alla vita quotidiana dei cittadini. Sono nauseato e schifato di questo luogo , che vi prego non chiamate più Città Metropolitana. La meravigliosa Reggio è diventata una terra di nessuno, abbandonata a se stessa, senza più nemmeno la speranza. Io voglio l’acqua in casa, non le Piazze rifatte, se questo è il prezzo da pagare”, conclude.