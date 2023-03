A Diamante screening gratuiti per la salute del cuore

StrettoWeb

Le patologie cardiovascolari sono tutt’oggi la prima causa di morte in Italia. La prevenzione dei fattori di rischio è fondamentale per abbassare l’incidenza di queste malattie. Il Lions Club Diamante Alto Tirreno, associazione di volontariato presente in tutto il mondo impegnata in attività a sostegno delle comunità locali, e GVM Care & Research hanno organizzato tre giornate di screening cardiologici gratuiti e senza prenotazione.

Venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 marzo dalle ore 10:00 alle 18:00, presso Piazza Giovanni Paolo II a Diamante, in provincia di Cosenza, sarà presente l’Advanced Mobile Clinic, una struttura mobile a bordo della quale gli specialisti di GVM effettueranno le visite con l’obiettivo di individuare eventuali fattori di rischio e quindi intercettare precocemente possibili patologie cardiovascolari. All’interno degli ambulatori della Clinica Mobile verranno eseguiti: la rilevazione della pressione arteriosa, la misurazione del peso e del girovita, la valutazione del profilo lipidico, la misurazione della glicemia e il controllo del ritmo cardiaco.

Al termine del percorso ci sarà il consulto conclusivo con il medico.

L’iniziativa è consigliata per le persone, donne e uomini, di età superiore ai 40 anni. Il Presidente del Lions Club, ing. Giovanni B. Malomo, ha dichiarato: “Insieme a tutti i soci del Club, che

hanno collaborato alla realizzazione di questo service, siamo felici di poter offrire alla popolazione questa opportunità di prevenzione delle patologie cardiache. Siamo convinti che uno stile di vita sano e un attento monitoraggio della salute possano contribuire a prevenire e a combattere le malattie cardiache. Invitiamo quindi tutti i cittadini a partecipare a questo screening e a prendersi cura della propria salute”.

L’evento è stato realizzato con il contributo di GVM Care & Research e con il patrocinio del Comune di Diamante, che ne ha condiviso l’importanza e messo a disposizione l’area della piazza e il supporto

operativo necessario alla corretta realizzazione dell’evento.