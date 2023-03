Diabete, giornata di formazione e informazione all’I.C. “Galilei-Pascoli”

StrettoWeb

Parola d’ordine: formazione! Concreta ed efficace, rappresenta la pietra angolare per poter conoscere il tema e intervenire in maniera idonea, efficace ed efficiente nei casi di necessità. E’ stato questo l’approccio didattico –formativo- divulgativo che questo pomeriggio ha contraddistinto l’incontro sul diabete, fortemente voluto dal Dirigente Scolastico, Avv. Lucia Zavettieri dell’I.C. “Galilei- Pascoli” e magistralmente condotto dalla dott.ssa Marilena Lia, Dirigente medico dell’UOC di Pediatria del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria.

“Il diabete, come ha spiegato la Dott.ssa Lia – si legge nel comunicato della scuola – è una malattia che nel corso degli ultimi decenni sta avendo, sempre più, un’espansione su vasta scala, andando a interessare fette di popolazione in età pediatrica. Nel corso dell’incontro, il Dirigente medico ha ampiamente descritto le condotte poste a fondamento di una buona prassi da attuare in caso di iper o ipoglicemia.

In questa prospettiva appare chiaro che è anche compito della scuola erigere conurbazioni di conoscenze sulla tematica del diabete, al fine di poter contribuire in maniera rilevante e proattiva al benessere dei bambini, dei ragazzi e di tutta la società. Un sentito ringraziamento alla Dott.ssa Lia per la sensibilità e la disponibilità mostrata“.