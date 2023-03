Cutro, naufragio migranti: sale a 80 il numero delle vittime

StrettoWeb

Il mare restituisce ancora un altro corpo: sale a 80 il numero delle vittime del naufragio a Steccato di Cutro, con il ritrovamento del cadavere di un uomo dopo quasi un mese dalla terribile strage. Intorno alle ore 14, è stato avvistato un altro corpo in mezzo al mare, nel tratto tra Botricello e Belcastro. A rinvenirlo un elicottero della Guardia Costiera che, incessantemente, sta sorvolando le coste calabresi per recuperare i corpi di chi ancora manca all’appello.

Secondo le prime indiscrezioni, l’uomo corrisponderebbe ad un’età di circa 30 anni, ma lo stato avanzato di decomposizione non ha permesso ancora l’identificazione. Sul posto, oltre alla Guardia Costiera, sono intervenuti anche la squadra scientifica ed il medico legale per autorizzare la rimozione del cadavere. Prosegue così la sfilza di morti di Cutro che sembra non conoscere fine: mentre si specula sull’accoglienza migranti, continuano a tornare a galla corpi innocenti, vite umane spezzate da una strage che, forse, si poteva evitare.