Botte, pugni e minacce, Cutro-Cotronei finisce malissimo: penalizzazioni, squalifiche e multe

E’ finita malissimo. E non è neanche mai iniziata. E’ arrivato il verdetto del Giudice Sportivo per il match tra Cutro e Cotronei, del girone A di Promozione calabrese. La gara non è stata disputata per via dell’aggressione prima del match tra le due compagini. E così si esprime il Giudice Sportivo.

“Letti gli atti ufficiali dai quali risulta: che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società ASD Cotronei Caccuri;

che alle ore 14:25 circa, giungeva presso l’impianto sportivo il pullman con a bordo la squadra della Società ASD Cotronei Caccuri e questo si fermava nei pressi di una porta di ingresso alle gradinate della tribuna “invece di fermarsi alla porta carrabile”;

che alcuni soggetti non identificati, che dapprima si erano introdotti abusivamente nello spazio ove sono situati gli spogliatoi, facevano ingresso da un cancello laterale all’interno dello spazio riservato al pubblico e si posizionavano nei pressi della porta di accesso.

che “qualche istante dopo l’arrivo del pullman” alcuni atleti (circa 5 o 6) della Società ASD Cotronei Caccuri, nonostante fossero stati minacciati dai soggetti non identificati citati in precedenza, varcavano regolarmente il cancello da cui si ha accesso nello spazio che conduce agli spogliatoi;

che entrato anche il resto del gruppo squadra veniva fatto oggetto di insulti, minacce, spintoni e “calci nella parte bassa delle gambe” da parte di soggetti non identificati;

che, tra la calca generale, veniva notato senza essere identificato un soggetto “in tuta sportiva” che sferrava un pugno ad una persona in abiti civili e veniva trattenuto da altri soggetti con lo scopo di evitare la sua reazione;

che gli atleti della Società ASD Cotronei Caccuri, che in precedenza avevano fatto ingresso nello spazio antistante gli spogliatoi venivano invitati dai loro dirigenti a far ritorno sul pullman;

che nel frattempo erano accorsi sul posto due Militari dell’Arma;

che trascorsi alcuni minuti, il mezzo con a bordo il gruppo squadra, lasciava l’impianto sportivo senza ulteriori conseguenze.; Ritenuto che il ricorso proposto dalla società ASD Cotronei Caccuri è da ritenersi inammissibile e che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società ASD Cotronei Caccuri; Ritenuto che emergono violazioni delle norme in materia di ordine e sicurezza, da parte della società ASD Cutro, per i fatti accaduti all’arrivo nell’impianto sportivo della società avversaria; Visti gli articoli 53 delle NOIF e 6, 8 e 10 del C.G.S DELIBERA

Dichiarare inammissibile il ricorso presentato dalla società ASD Cotronei Caccuri e incamerare il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Infliggere alla società ASD Cotronei Caccuri la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 .

Infliggere alla società ASD Cotronei Caccuri la penalizzazione di UN punto in classifica per rinuncia.

Infliggere alla società ASD Cotronei Caccuri l’ammenda di euro 300,00 per prima rinuncia.

Infliggere alla società ASD Cutro la penalizzazione di DUE punti in classifica.

Infliggere alla società ASD Cutro la squalifica del campo di gioco per UNA giornata “a porte chiuse” con decorrenza immediata;

Infliggere alla società ASD Cutro l’ammenda di euro 300,00″.