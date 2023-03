Crotone, stangata per il Dg Vrenna: Daspo di un anno, ma lui si infuria

StrettoWeb

Daspo di un anno per il Direttore Generale del Crotone Raffaele Vrenna. La decisione è relativa a fatti che risalgono a qualche mese fa, più precisamente a dei diverbi avvenuti all’esterno dello “Scida” prima dell’inizio del match del 29 gennaio contro il Potenza, terminato 0-0. Secondo quanto scrive “La Casa di C”, il club ha presentato ricorso.

Lo stesso Vrenna, poi, ha voluto dire la sua pubblicamente attraverso i profili social: “avevo deciso di aspettare che questa storia si chiarisse nelle sedi opportune, invece mi trovo costretto a interrompere il mio silenzio. Sono consapevole di fare un lavoro in cui si deve accettare l’esposizione mediatica, ma oggi arrivano giudizi sommari senza conoscere i fatti, e, cosa più grave, anche minacce per me e la mia famiglia. Penso sia davvero sproporzionato ciò che mi è stato fatto per un diverbio avvenuto fuori dallo stadio contro il Potenza.Vedo da tempo un accanimento ingiusto nei miei confronti. Sia dal punto di vista personale che professionale, nonostante i buoni risultati ottenuti in questo campionato pieno di difficoltà”, conclude.