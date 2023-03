Crotone-Catanzaro, tutto pronto per il derby di Calabria: le formazioni ufficiali

StrettoWeb

Tutto pronto per il match tra Crotone e Catanzaro, derby calabrese tra le due squadre che stanno monopolizzando il girone C di Serie C. Eppure, nonostante ciò, è evidente il divario in classifica tra le due compagini: +14, a dimostrazione del cammino straordinario della capolista giallorossa guidata da Vivarini, che in caso di vittoria oggi lancerebbe un segnale quasi definitivo verso una promozione comunque mai messa in discussione. StrettoWeb seguirà la sfida in diretta con tutti gli aggiornamenti in tempo reale della sfida.

AGGIORNAMENTI Crotone-Catanzaro, le formazioni ufficiali Queste le scelte di Zauli e Vivarini. CROTONE: 1 Dini, 3 Cuomo, 5 Golemic (C), 9 Gomez, 10 Petriccione, 13 Vitale, 14 Mogos, 18 Gigliotti, 19 Tribuzzi, 27 D’Errico, 32 Chiricò. A disp: 22 Branduani (GK), 40 Lucano (GK), 2 Giron, 7 D’Ursi, 11 Cernigoi, 15 Papini, 21 Carraro, 23 Crialese, 24 Kargbo, 26 Calapai, 36 Spaltro, 77 Pannitteri , 86 Awua, All. Zauli CATANZARO: 1 Fulignati, 5 Martinelli, 8 Verna, 9 Iemmello, 14 Scognamillo, 18 Ghion, 23 Brighenti, 24 Sounas, 27 Vandeputte, 28 Biasci, 92 Situm. A disp.: 16 Sala (GK), 90 Grimaldi (GK), 3 Tentardini, 6 Welbeck, 7 Rolando, 10 Bombagi, 13 Fazio, 17 Brignola, 20 Pontisso, 21 Curcio, 44 Gatti, 77 Katseris, 88 Cinelli, 99 Cianci. All. Vivarini