Croce con legno del barcone di Cutro in dono a Papa Francesco

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Papa Francesco ha ricevuto in dono una piccola croce fatta con il legno del barcone naufragato a Steccato di Cutro, nel Crotonese. Sui social è stata pubblicata la foto della croce tra le mani del Pontefice, poi riposta da Francesco accanto a quella di Lampedusa. E’ stato il vaticanista dei media vaticani, Salvatore Cernuzio, originario di Crotone, a consegnarla al Papa a Santa Marta.

Cernuzio aveva raccolto personalmente l’oggetto in legno, recandosi sulla spiaggia calabrese nei giorni scorsi per seguire la vicenda. Il vaticanista ha portato al Papa anche una foto dei migranti morti nel naufragio. Francesco, visibilmente commosso, l’ha benedetta e poi ha voluto posare la croce di Cutro al fianco di quella di Lampedusa: “Così pregherò per entrambi“.