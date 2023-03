Crisi Università “Dante Alighieri”, Chizzoniti: “ecco cosa penso”

StrettoWeb

“Nell’accingermi, con la brevità che è nel mio costume, ad intervenire nell’opaco proscenio in cui si ribatte la gloriosa Università reggina per Stranieri “Dante Alighieri”, mi torna particolarmente doveroso congratularmi con il giovane e brillante professionista Beniamino Scarfone, che ha avvertito il dovere, sfuggito a tantissimi riferimenti istituzionali e politici, da sinistra a destra, passando per il centro, di sollevare il losco, ambiguo e recente problema universitario, impietosamente esploso”, è quanto afferma l’avvocato Aurelio Chizzoniti. “In quest’ottica, tutt’altro che chiara, non v’è dubbio che la drastica riduzione degli iscritti, per motivi pandemici e bellici, non basta ad alimentare l’infido alibi del tenebroso disinteresse politico-istituzionale, eccezion fatta per il PCI, ed il Presidente e la Vicepresidente della Regione Calabria, Occhiuto e Princi, Stefano Morabito sempre attento, e taluni sindacalisti al servizio della collettività. Puntualmente intervenuti nell’ormai stagnante e preoccupante situazione in atto, nella cui ottica qualcuno, ormai molto “ben individuato”, tenterebbe di sottrarre alla città dello Stretto l’Ateneo per stranieri. Problema, aliunde dolosamente strumentalizzato, che persegue l’autentica finalità di trasferire altrove (gli aspiranti non mancano) la “Dante Alighieri”, impoverendo cinicamente e spietatamente la città di Reggio, oltraggiando, altresì, la geniale idea che illuminò l’On.le Giuseppe Reale, che si batté “ultra vires” per realizzare nella nostra città della terza Università per Stranieri d’Italia. L’unica operante nel meridione del paese e la cui vocazione, quella di costituire un punto di incontro (sociale ed economico) per le varie culture e realtà dell’area del Mediterraneo e non solo (soprattutto vero l’est europeo), deve essere salvaguardata da tutto e tutti e prima di ogni cosa. A che servirebbe salvare l’Università per Stranieri se la sua importantissima missione venisse stravolta o abbandonata? Grava su tutta l’inquietante vicenda il grido di allarme inutilmente già lanciato per iscritto da Umberto Pirilli, in un contesto tutt’altro che trasparente, dove si fronteggiano imprenditori, atenei telematici ed altresì il “raffinato” tentativo maturato e teso a riposizionare l’Università altrove, o, anche, la titolarità della gestione di qualsiasi attività universitaria. “Così è se vi pare!”. Diceva e scriveva il grande Luigi Pirandello. Mentre non può sottacersi la colpevole o dolosa (?) reiterata responsabilità dell’amministrazione comunale reggina, della Città Metropolitana, della Camera di Commercio, che incredibilmente si astengono dall’assumere la benché minima iniziativa volta a sostenere il doveroso ed ormai ineludibile rilancio dell’Ateneo”, rimarca Chizzoniti.

“L’augurio, l’auspicio e la speranza, resta il non più differibile superamento del pericolosissimo stallo attuale, scandito anche dal modus operandi di rettori che subiscono atti intimidatori, da altri che serpeggiano dietro le quinte, e da alcuni dirigenti che guidano pericolosamente la gestione, procedendo, però, di notte e a fari spenti. Fra l’altro dopo aver risolto, proprio presso la “Dante Alighieri”, qualche problema occupazionale familiare… . Conclusivamente, non mi stupirei se la presente fosca vicenda non sfuggisse alla puntuale attenzione della Procura della Repubblica, la quale sicuramente non mancherebbe di illuminare adeguatamente gli eccentrici ed “affratellanti” squilibri di cui è afflitta ed affetta l’Università per Stranieri di Reggio Calabria”, conclude Chizzoniti.