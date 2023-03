Il Cosenza vince, Viali esulta in rovesciata e diventa meme: la gallery esilarante | FOTO

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Festa Cosenza. Nonostante un cammino fuori casa pessimo, tra le mura amiche la squadra rossoblu riesce a far punti, a non perdere e anzi – come accaduto nelle ultime due al San Vito – a vincere. Tra finale pazzo nel derby contro la Reggina, e successo contro la Spal, sono 6 punti, che significano continuare ad alimentare speranze di salvezza diretta. Il gol di Brescianini ieri ha regalato i tre punti e, a fine gara, il tecnico Viali si è lasciato andare a una rovesciata liberatoria per esultare.

Il gesto, ripreso dai social del club, è diventato virale, tanto da trasformarsi in un meme ironico. L’immagine, infatti, è stata affiancata a diversi sfondi simpatici. A corredo dell’articolo la gallery con le foto più divertenti.