Cosenza: solidarietà e tradizione alla “Fiera di San Giuseppe”

Una Cosenza baciata dal sole fa da cornice alla storica fiera di San Giuseppe, un appuntamento immancabile per l’intero territorio cosentino. L’affluenza, dopo gli anni neri del Covid, è molto alta e ha incontrato le aspettative del sindaco Franz Caruso e dell’intera Amministrazione Comunale. L’evento ha letteralmente invaso le strade della città, portando colori e sorrisi nel percorso lungo quasi 3 chilometri. Bambini felici, stand gastronomici, e le tradizionali bancarelle hanno creato quella giusta “aria di festa” che si respira in questi giorni.

L’entusiasmo di grandi e piccini è contagioso: fiumi di palloncini tra le mani dei più piccoli, mostaccioli e “cavallucci” tra quelli dei più grandi. Così, tra un vestito vintage ed un vaso di ceramica, si passeggia tra le vie della fiera, in quello che è stato definito da Caruso “uno dei momenti più attesi dalla comunità cosentina”. Al centro di tutto, la solidarietà: l’intento è portare all’attenzione cittadina l’operato del servizio umanitario e di volontariato, i quali hanno permesso – soprattutto alla luce dei fatti di Cutro – di avvalorare l’importanza del “soccorso” come gesto solidale. Ha infatti commentato il primo cittadino: “Cosenza è una città accogliente, solidale e lo vuole dimostrare in tutte le occasioni, anche con la sua Fiera”.

L’evento si conclude domani 19 marzo, in concomitanza con la Festa del Papà e con la celebrazione di San Giuseppe. Non fatevelo raccontare: i sapori della tradizione vanno condivisi e la storicità dell’evento vissuta e preservata.