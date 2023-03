Cosenza: posto fisso della Polizia di Stato all’Annunziata, la soddisfazione di Ferro

StrettoWeb

“Sono particolarmente soddisfatta per l’attivazione del posto fisso della Polizia di Stato all’interno dell’ospedale ‘Annunziata’ di Cosenza, che rientra nell’ambito di una strategia complessiva del Ministero dell’Interno che punta a garantire una maggiore presenza di operatori di polizia negli ospedali e nei luoghi maggiormente frequentati, per rafforzare la sicurezza dei cittadini, sia reale che percepita. Il governo Meloni rivolge particolare attenzione alle condizioni di lavoro delle cosiddette helping professions, e in particolare del personale medico e sanitario che svolge un servizio essenziale per i cittadini, e che troppo spesso opera in situazioni di tensione ed è esposto ad aggressioni, minacce ed episodi di violenza. Per questo il Viminale ha incrementato del 50 per cento i presidi di polizia negli ospedali e dell’80 per cento il personale impiegato”. E’ quanto afferma il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro (FDI).

“L’attivazione del posto di polizia adiacente al Pronto Soccorso dell’ospedale di Cosenza, resa possibile grazie all’impegno del prefetto Vittoria Ciaramella e del questore Michele Spina e alla collaborazione dell’azienda ospedaliera, assume ancora maggiore valore perché inserita nell’ambito di un ‘percorso rosa’ a supporto delle donne vittime di violenza”, conclude Ferro.