Cosenza, a Piazza Bilotti prende fuoco un locale di sushi e poke

Paura ieri a Cosenza, nella centralissima Piazza Bilotti. Nel pomeriggio ha preso fuoco un noto fast food di sushi e poke, locale attivo e ad alta affluenza nella movida dei bruzi. Ancora sconosciute le cause che hanno portato al rogo, ma parrebbe che le fiamme siano partite dalla cucina, posta nella parte posteriore del punto di ristoro. Si sono poi propagate nell’intero locale fino ad annerire tutte le pareti. Il tempestivo intervento dei Vigli del Fuoco ha domato le fiamme evitando la tragedia. Sul posto anche i Carabinieri per i primi accertamenti e per capire la dinamica dell’episodio. Fortunatamente, non si registrano feriti.