Corigliano-Rossano, nuovi atti intimidatori: ritrovate bottiglie incendiarie

Corigliano-Rossano, la città degli atti intimidatori. Dopo l’incendio di qualche giorno fa che ha provocato ingenti danni ai cantieri per la nuova rotatoria in zona Santa Lucia, continuano le intimidazioni alle imprese edili. Le zone interessate riguardano soprattutto Rossano dove, nella giornata di ieri, sono state rinvenute due bottiglie incendiarie: la prima in un cantiere in località Donnanna, la seconda invece di fronte un negozio di cinesi nella zona Frasso.

Ad indagare sull’accaduto è il commissariato di Polizia, coordinato dal vicequestore Giuseppe Zanfini, dove sono pervenute le denunce dei diretti interessati. Le forze dell’ordine si interrogano sulle cause che hanno portato all’insano gesto: è infatti da chiarire la matrice degli atti, se minatoria o a scopo estorsivo. Intanto le indagini continuano serrate per risalire agli autori delle intimidazioni che, ancora una volta, hanno colpito la città e riaprono il dibattito sulla sicurezza locale.