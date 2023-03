A Corigliano-Rossano monumenti illuminati di blu per la Giornata Mondiale sull’Autismo

StrettoWeb

In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo (WAAD, World Autism Awareness Day) istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU, domenica due aprile, su richiesta dell’associazione La Fenice, prontamente accolta dall’assessorato alle Politiche Sociali del comune di Corigliano-Rossano, allo scopo di sensibilizzare sull’argomento, saranno illuminati di blu, l’obelisco di piazza Bernardino Le Fosse e l’ingresso del Parco Fabiana Luzzi. Il colore blu è il preferito dall’umanità, si tratta di una scoperta di alcuni studiosi rispetto alla percezione dei colori. Spesso il colore blu viene associato a fiducia, stabilità e competenza.

Dal 2007 le Nazioni Unite hanno dichiarato il blu colore dell’autismo: è stato scelto per rappresentare una sindrome dove la percezione sensoriale è diversa. In Italia, secondo i dati dell’Osservatorio Nazionale per il monitoraggio dei disturbi dello spettro autistico, 1 bambino su 77 (età 7-9 anni) presenta un disturbo

dello spettro autistico con una prevalenza maggiore nei maschi, che sono colpiti 4,4 volte in più rispetto alle femmine. Questi dati sottolineano la necessità di politiche sanitarie, educative e sociali atte a incrementare i servizi e migliorare l’organizzazione delle risorse a supporto delle famiglie.

Su questa scia nella sala rossa di Palazzo San Bernardino, sempre domenica due aprile, l’associazione la Fenice, organizzerà il convegno, ‘In the Blue skies of autism’. A portare i saluti istituzionali della città sarà il sindaco Flavio Stasi. Interverranno poi Rosellina Madeo Vicepresidente Commissione pari opportunità Regione Calabria, Domenica Puntorieri NPI ASP Cosenza, Alessandro Frolli Docente di psicologia dello sviluppo e

dell’educazione presso l’Università degli Studi Internazionali di Roma (UNINT). Direttore della Scuola di Psicologia Cognitivo Comportamentale SPEE e direttore scientifico della Fondazione Italiana Neuroscienze e disordini dello sviluppo (FINDS), Vittoria

Paletta Pediatra e Presidente AGE.

A concludere Elisa Aiello Psicologa, Psicoterapeuta e Catia Vulcano Pedagogista, Analista del Comportamento. Modera Domenico Godino Presidente Associazione La Fenice. “Abbiamo aderito da subito alle iniziative previste per domenica – afferma l’assessore alle Politiche Sociali, Alessia Alboresi – perché come istituzioni lavoriamo sul campo per contrastare ogni forma di discriminazione e l’isolamento di cui sono ancora oggi, spesso, sono vittime le persone autistiche e le loro famiglie. Il nostro impegno, sia di sensibilizzazione che di garanzia di diritti, è continuo e costante“.