Corigliano-Rossano: inscenano una rapina ai danni di un’anziana, badante scarcerata

Aveva inscenato un’aggressione ed una rapina a casa della donna anziana a cui badava. La vicenda aveva sconvolto la comunità di Rossano: la povera 95enne era caduta vittima dell’inganno della badante e del suo compagno che si era finto aggressore sconosciuto, rubando 1250 euro e una catenina d’oro. I due erano quindi stati condannati agli arresti domiciliari, incastrati dalla maglietta ritrovata nella loro abitazione e con cui avevano avvolto il bottino.

Nel corso dell’udienza fissata per l’interrogatorio di garanzia presso il Tribunale di Castrovillari, i due si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. A fare le loro veci l’avvocato difensore, che ha avanzato per i due istanza dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Il gip ha colto l’istanza per la sola donna, per il compagno, invece, è stata confermata la detenzione domiciliare. I due sono accusati di reato di rapina aggravata.