Convegno su generazioni di insegnanti e alunni a confronto all’ITT Panella-Vallauri

Si svolgerà venerdì 17 marzo alle ore 17,00 nell’Aula Magna del ll’ITT Panella Vallauri un incontro su “Generazioni di insegnanti e studenti di ieri e oggi a confronto sul fare e andare a scuola” , in dialogo con il prof. Pierpaolo Perretti autore del libro “Perché (non ) andare a scuola”. Mettendo a confronto l’esperienza delle generazioni precedenti e la fatica di quelle attuali, intende proporre una riflessione critica sul travaglio della vita scolastica attuale, per offrire anche alla cittadinanza un’opportunità di dialogare sulla emergenza educativa che sfida l’istruzione e la formazione dei giovani. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’istituzione scolastica dell’ITT A. Panella-G. Vallauri e l’associazione degli “Amici del Panella-Vallauri”.

Il Gruppo ex Dirigenti-Docenti-ATA-Alunni “Amici dell’ITT A. Panella-G. Vallauri”, costituito in modo informale da quanti negli anni vi hanno prestato servizio o si sono formati e impegnati, si propone di continuare a “fare squadra” nello “spirito” e nello “stile” caratterizzante questa tradizione scolastica. Con la finalità di camminare insieme mantenendo rapporti di amicizia tra di loro e per offrire dall’esterno collaborazione alla crescita della Comunità scolastica e alla Città, in sintonia con gli orientamenti educativi e culturali dell’attuale Dirigente prof.ssa Teresa Marino.

Ispirandosi al valore dell’alleanza educativa tra le generazioni e del “nessuno escluso mai” (prof. don Italo Calabrò), in questo periodo si svolgono volontariato di sostegno formativo-motivazionale e di Service learning per alcuni studenti, incontri culturali con le scuole medie sulla robotica educativa aumentata, contributi alla memoria storica della scuola.