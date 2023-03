Congresso Federconsumatori: eletto il nuovo presidente provinciale di Reggio Calabria

StrettoWeb

Lo scorso venerdì 10 marzo si è tenuto a Reggio Calabria il Congresso Provinciale di Federconsumatori nel percorso che porterà al V° Congresso regionale ed al X° Congresso Nazionale di Rimini del

prossimo maggio. Alla presenza delle associate ed associati provinciali sono stati aperti i lavori nel ricordo del Presidente Peppe Macrì per lunghi anni alla guida della struttura provinciale di Reggio Calabria e scomparso prematuramente per le complicanze insorte a seguito di un incidente stradale, la presidente regionale di Federconsumatori Calabria, Mimma Iannello, ha consegnato una targa ricordo ai figli Antonio, Rossella e Serafina a memoria del legame speciale e dell’impegno profuso nell’Associazione al servizio dei consumatori e degli utenti. Nel corso del partecipato dibattito congressuale sono stati rimarcati i temi oggetto del Congresso che riservano alla Federconsumatori nuove sfide per interpretare al meglio i profondi mutamenti avvenuti nel mondo consumeristico che richiedono un’associazione efficacemente attestata per rappresentare i diritti di tutela dei consumatori e degli utenti della provincia.

Dal campo degli acquisti nel mercato tradizionale e online al campo dei servizi pubblici (sanità, trasporti, servizi idrico, rifiuti, consorzi di bonifica, ecc.) e dei servizi privati (servizi telefonia, elettrico, gas, reti digitali, banche, poste, assicurazioni, ecc.), Federconsumatori è chiamata a potenziare la sua funzione di tutela individuale e di rappresentanza generale per dare voce a consumatori e utenti quotidianamente vessati da disservizi, proposte di contratti ed offerte di servizi che ledono i propri diritti. Lunghi mesi di pandemia e poi gli effetti dell’inflazione, il carovita, il caro energia ed il caro energia hanno messo a dura prova i redditi delle famiglie già falcidiati in Calabria dalla precarietà del lavoro. Difficoltà diffuse e complesse che rendono i consumatori sempre più fragili e oggetto di tentativi di truffa da parte di un mercato aggressivo, privo di scrupoli e trasparenza e verso cui Federconsumatori si pone come riferimento di tutela, assistenza ed informazione verso i consumatori. Al termine del dibattito congressuale, rinnovati gli organismi statutari, il nuovo direttivo Provinciale ha eletto all’unanimità quale nuovo presidente provinciale Antonio Testa già impegnato nella sede CGIL di Via Veneto 51 per riorganizzare il funzionamento dello sportello di Federconsumatori e

garantire il miglior servizio di assistenza e tutela ai consumatori che per ogni prima assistenza potranno scrivere alla mail reggiocalabria@federconsumatoricalabria.it o recarsi allo sportello nei

giorni di martedì, mercoledì e venerdì dalle 9,00 alle 12,00.