Cittanova, presentato il romando “Fili interrotti” di Anna Maria Deodato | FOTO

“La rivoluzione silenziosa delle donne”: è questo il tema scelto dall’associazione culturale “Cittanova Radici” per un convegno volto a celebrare l’8 marzo a Cittanova. Un incontro in cui i numerosi ospiti presenti hanno avuto l’occasione di approfondire diversi argomenti inerenti al ruolo della donna madre e lavoratrice costretta spesso ad affrontare numerose difficoltà che ostacolano la sua completa realizzazione nella società.

In apertura dei lavori Domenica Sorrenti, presidente dell’associazione organizzatrice, ha affrontato il tema della parità di genere e dell’affermazione delle donne nel mondo moderno soffermandosi sulle condizioni delle donne iraniane e annunciando la proiezione della video poesia “Dentro il burqa” della scrittrice Anna Maria Deodato. Molto interessante il messaggio inviato da Pina Raso, presidente del Centro Internazionale dell’Università delle LiberEtà del FVG e ambasciatrice Erasmus, letto dall’attrice Assunta Spirlì; con la sua lettera la dott.ssa Raso ha voluto condividere i ricordi dell’infanzia e dell’adolescenza vissute a Cittanova, memorie personali che hanno emozionato il pubblico presente.

Dopo i saluti istituzionali dell’assessore alla Cultura del Comune Marianna Iorfida, hanno relazionato la psicologa e psicoterapeuta Rossella Cardona che ha affrontato il tema “Le donne del XXI secolo tra stress e solitudine” e Francesco Rao docente di sociologia all’Università Tor Vergata di Roma che ha trattato il tema “Necessità e opportunità delle donne nella società odierna”.

A seguire la presentazione del libro della scrittrice palmese Anna Maria Deodato “Fili interrotti”, un romanzo ricco di figure femminili che segue come tempistica la reale evoluzione di quella che è stata l’emancipazione della donna in Italia e in modo più lento al Sud.

Hanno dialogato con l’autrice Mariagrazia Sergi e Vincenzo Cosentino, membri del direttivo dell’associazione Cittanova Radici. La conversazione è stata intervallata dalla lettura di passi del libro a cura dell’attrice Assunta Spirlì e dalla proiezione di book trailer basati su episodi salienti del romanzo.

Molto graditi gli intermezzi musicali di Maria e Nino Tramontana.

Infine i partecipanti hanno potuto visitare la mostra delle opere pittoriche di Emma Guerrisi e l’esposizione dei lavori delle artigiane Concetta Giovinazzo, Concetta De Blasio, Lucia Giovinazzo e Angela Mammoliti. A conclusione dei lavori è stato offerto un rinfresco a base di cibi tipici cittanovesi.