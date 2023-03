Cittadella dello sport di Vibo Marina, la giunta approva il progetto

StrettoWeb

La Cittadella dello sport di Vibo Marina potrà presto divenire realtà. La giunta comunale guidata dal sindaco Maria Limardo ha infatti approvato, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Giovanni Russo, il progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione di tutti gli interventi di ristrutturazione, riqualificazione, messa a norma che interesseranno il palazzetto dello sport; col medesimo progetto è stata inoltre deliberata la costruzione di un campo da padel adiacente alla struttura già presente.

“Si tratta di un’opera resa possibile – affermano il sindaco Limardo e l’assessore Russo – in virtù del finanziamento ottenuto dall’onorevole Giuseppe Mangialavori nel corso della passata legislatura. Fondi grazie ai quali questa amministrazione ha potuto programmare interventi su uno dei settori che ritiene di fondamentale importanza per la crescita e lo sviluppo sociale della nostra comunità, come è appunto lo sport”.

La struttura esistente è stata realizzata nei primi anni 2000 dall’amministrazione comunale, ma ormai da diversi anni si trovava in stato di abbandono. Grazie al progetto appena approvato, fortemente sostenuto anche dal consigliere delegato Antonio Schiavello e dagli altri consiglieri comunali di maggioranza di Vibo Marina, sarà possibile quindi operare una riqualificazione totale. Gli interventi interesseranno gli aspetti maggiormente critici: sia quello logistico-ambientale-architettonico che quello impiantistico-funzionale.

Si partirà quindi dalla sistemazione dell’area esterna alla ristrutturazione della copertura e delle parti esterne della struttura, non più a norma rispetto al dettato normativo vigente. Analoghi interventi interesseranno poi il campo polifunzionale da gioco, la messa a norma della tribuna, gli spogliatoi, l’impianto idrico, quello elettrico, e quello antincendio. Nella parte esterna verrà riqualificata tutta l’area dei parcheggi e l’uscita per i mezzi di soccorso. “Con la ristrutturazione del palazzetto e la costruzione del campo di padel, che andranno ad affiancare la piscina comunale già pienamente operativa – conclude l’assessore Russo – si completerà la Cittadella dello sport di Vibo Marina”. A breve la pubblicazione del bando di gara per l’aggiudicazione dei lavori.