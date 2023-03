Chiede di poter vedere il suo cane prima di morire: la storia che ha commosso l’Italia

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

C’è una storia, diventata virale nelle ultime ore, che commuove il web italiano. E’ quella di Vittoria, una donna di Arezzo che ha chiesto di poter vedere il suo cane per l’ultima volta prima di morire. Il protagonista è Lapo, un piccolo meticcio che ha potuto far ingresso all’ospedale San Donato per rivedere la sua padrona, ricoverata nell’unità di terapia intensiva del reparto di pneumologia. Lo riporta La Nazione.

“Abbiamo voluto curare oltre alle patologie, anche l’aspetto emotivo della signora nel momento delicato del fine vita – ha spiegato la caposala, Manuela Caneschi – Lei stessa, infatti, consapevole delle sue condizioni ha chiesto di trascorrere del tempo con il suo cane. Supportati dai familiari siamo riusciti a realizzare il suo desiderio, una storia che ci ha commosso e che ci ricorda ancora una volta quanto la vicinanza degli animali domestici sia preziosa nella fase in cui si devono affrontare delle cure ma anche nei trattamenti palliativi legati al fine vita”. E il figlio Gabriele ringrazia: “voglio ringraziare il dottor Scala e tutto il reparto per l’attenzione e la delicatezza con cui mia mamma è stata accompagnata nei sui ultimi giorni di vita e per aver esaudito questa sua piccola, ma importantissima richiesta”.