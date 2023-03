StrettoWeb

“L’U.S. Vibonese Calcio in tutte le sue componenti, con in testa il presidente Pippo Caffo, esprime vive e sincere congratulazioni all’U.S. Catanzaro 1929 e a tutti i suoi tifosi per la meritata promozione in Serie B, palcoscenico più consono al blasone e alla storia del club e della città di Catanzaro”. La Calabria si congratula col Catanzaro per la promozione in Serie B ottenuta ieri: questo il messaggio della Vibonese e del suo Presidente Caffo.