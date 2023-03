Catanzaro-Pescara: previsto pienone al “Ceravolo”, ma arriva… l’attacco hacker

StrettoWeb

Imprevisto nella prevendita di Catanzaro-Pescara, match in programma domenica pomeriggio e che prevede il pienone al “Ceravolo” per la prima in casa dei giallorossi dopo la promozione conquistata domenica. “L’US Catanzaro 1929 – si legge in una nota ufficiale – comunica che il sistema di vendita dei biglietti on line, per la gara Catanzaro-Pescara, gestito dalla società GO2 è stato oggetto di un attacco hacker sin dall’avvio della prevendita. Per questa ragione la stessa è stata sospesa“.

“Quanto successo – si legge – ha rallentato anche l’emissione dei ticket nelle rivendite autorizzate dove però è possibile acquistare i tagliandi. Seguiranno aggiornamenti”. Da capire dunque cosa accadrà nelle prossime ore. Trattasi di un imprevisto senza dubbio insolito anche per il settore di riferimento, il sistema di vendita di una partita di calcio di Serie C.