Catanzaro in B, gli ingegneri della città si congratulano con il Presidente Noto

“Carissimo collega, a nome mio e di tutti gli ingegneri dell’Ordine di Catanzaro che ho l’onore di rappresentare, mi complimento per il prestigioso traguardo calcistico conseguito dall’Us Catanzaro 1929, che rilancia la città e tutta la provincia, assumendo un ruolo che travalica lo sport e si pone come elemento trainante per la cultura del nostro territorio”. È quanto si legge nella lettera che Gerlando Cuffaro, presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro ha inviato, stamani, a Floriano Noto, presidente della squadra di calcio del capoluogo di regione e stimato iscritto all’Ordine.

“Porgo a te, alla proprietà, allo staff tecnico, a mister Vivarini e a tutti i calciatori, l’apprezzamento mio e di tutti gli ingegneri di Catanzaro – prosegue Cuffaro -, esprimendo con convinta ammirazione le più sincere congratulazioni per l’importante successo dell’Us Catanzaro e riconoscendo in te e nella tua famiglia l’elemento propulsore e determinante per il successo”. “È dunque con grande piacere che ti invito – conclude il presidente Cuffaro – a partecipare, assieme al mister e ad una delegazione della squadra, ad un incontro per tributare a tutti voi i giusti riconoscimenti per il magnifico traguardo sportivo raggiunto”.